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Оборона 26.11.2023 18:00

Глава Минобороны Турции прибыл в Баку

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан, сообщает Министерство национальной обороны Турции на странице Х.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев главу Минобороны Турции встретил его азербайджанский коллега Закир Гасанов.

Согласно информации, Гюлер примет участие во встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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