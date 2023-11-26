Глава Минобороны Турции прибыл в Баку

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в Азербайджан, сообщает Министерство национальной обороны Турции на странице Х. В Международном аэропорту Гейдар Алиев главу Минобороны Турции встретил его азербайджанский коллега Закир Гасанов. Согласно информации, Гюлер примет участие во встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Баку. В.Алиев

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