Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и CEO британской Urenco Борис Шухт (Boris Schucht) подписали контракт на поставку обогащенного урана для украинских АЭС на срок до 2035 года.
Согласно сообщению украинской компании в телеграм-канале, контракт предполагает возможность пролонгации до 2043 года.
"Энергоатом" достиг новой важной стратегической договоренности с Urenco и получит стабильные поставки обогащенного урана для производства ядерного топлива на десятилетия вперед", - отметил Котин, чьи слова приведены в сообщении.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко со своей стороны сказал, что страна работает над увеличением производства ядерного топлива, одним из компонентов которого является обогащенный уран.
По информации "Энергоатома", после отказа от российского ядерного топлива единственным поставщиком топливных сборок для АЭС Украины стала компания Westinghouse, а Urenco обеспечивает Westinghouse обогащенным ураном для их производства.
Ранее, в августе 2019 года, "Энергоатом" и Urenco заключили контракты о поставках ядерных материалов, включая обогащенный уран. Срок действия этих контрактов истекает в 2025 году, поэтому для "Энергоатома" было важно продлить соглашения, отмечает пресс-служба НАЭК.
Urenco Group специализируется, в частности, на обогащении урана (по технологии газовых центрифуг), что является одним из технологических циклов в процессе производства ядерного топлива для АЭС. Компания владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США и поставляет топливо для АЭС в 15 странах мира с мировой долей на мировом рынке услуг по обогащению урана порядка 29%.
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