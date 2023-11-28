Россельхознадзор фиксирует резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства.
Как сообщает служба, в этом году вредные организмы в цветочной и плодоовощной продукции Армения обнаруживались в 72 случаях. "При этом в ноябре зафиксировано резкое увеличение нарушений - только с 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армения", - говорится в пресс-релизе.
В растительной продукции были выявлены карантинные для стран - членов ЕАЭС восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck), вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergand).
Кроме того, в ноябре обнаружено 5 случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов в томатах, клубнике, яблоках и винограде, что может свидетельствовать о нарушении производителями Армении регламентов применения пестицидов, отмечается в сообщении.
"Указанное свидетельствует о снижении контроля со стороны инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении и создает угрозу фитосанитарному благополучию России. Россельхознадзор уведомлял обо всех нарушениях компетентное ведомство Армении, однако информация о проведенных расследованиях в адрес службы до сих пор не поступила", - говорится в сообщении.
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