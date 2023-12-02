Начальник Генштаба Азербайджана проинспектировал позиции в высокогорной местности на границе с Арменией

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генштаба Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава министерства посетили воинские части, расположенные в приграничных с Арменией Гедабейском, Дашкесанском и Кяльбаджарском направлениях.
"Встретившись с военнослужащими в подразделениях, дислоцированных в указанных направлениях, начальник Генерального штаба довел до личного состава задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией, и дал конкретные указания по их выполнению", - говорится в сообщении Минобороны.
Была проверена организация службы войск и боевого дежурства в подразделениях, находящихся на позициях в высокогорной местности.
Согласно сообщению, побывав в артиллерийских, инженерных частях и в частях командо, Велиев проверил их боевую готовность, заслушал доклады командного состава о повседневной деятельности подразделений и принимаемых мерах.
"В заключение начальник Генерального штаба понаблюдал за ходом боевой подготовки и учебными тренировками одного из подразделений командо и поставил перед командованием конкретные задачи по дальнейшему повышению их качества и интенсивности, а также совершенствованию практических навыков личного состава и повышению уровня подготовки", - отмечается в сообщении.
В.Алиев
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