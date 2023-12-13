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Регион 13.12.2023 23:13

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в США в январе

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян проведут встречу в США в январе, заявил посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.

"Соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном не готово к подписанию. У нас нет окончательного проекта, который бы был готов к подписанию", - сказал Марукян в эфире Общественного телевидения Армении в среду.

По его словам, есть надежда, что во время ожидающейся в январе встречи на уровне глав МИД "мы достигнем того, чтобы текст соглашения был бы приведен в окончательный вид".

"Азербайджан дал свое согласие на приглашение США провести эту встречу в январе", - отметил Марукян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КОНТАКТЫ


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