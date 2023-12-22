Баку и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вопросы безопасности в Европе

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и России Араз Азимов и Александр Грушко провели в Баку консультации по вопросам региональной и европейской безопасности, сообщил МИД РФ.
«21-22 декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко провел в Баку межмидовские консультации по вопросам региональной и европейской безопасности с заместителем Министра иностранных дел Азербайджанской Республики А.Б.Азимовым», - говорится в сообщении.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по информации МИД РФ Грушко также встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым и председателем комитета Милли меджлиса (парламента) страны по международным делам и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.
«Проведен основательный обмен мнениями о текущей обстановке на Южном Кавказе и в сфере европейской безопасности, включая взаимодействие в ОБСЕ, ситуацию в Совете Европы, отношения наших стран с Европейским союзом и НАТО», - проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве, заметив, что в ходе встречи также были затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
«Подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе. С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности», - добавили в МИД РФ.
Р.Керимов
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