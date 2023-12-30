Поставки продукции российских предприятий в Азербайджан, не прошедших инспекцию, продлеваются после 1 января 2024г

Россельхознадзор сообщил, что поставки продукции российских предприятий, включенных в реестр экспортеров компонента ФГИС «ВетИС» «Цербер» по стране Азербайджан со статусом «Без ограничений», «Предупреждение» и «Усиленный лабораторный контроль», не прошедших инспекцию со стороны Института пищевой безопасности Азербайджана, могут быть продолжены после 1 января 2024 года.

«Решение принято Агентством пищевой безопасности Азербайджана в связи с начатой процедурой оценки эквивалентности российской системы официального контроля безопасности пищевой продукции», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

Р.Ахмедов