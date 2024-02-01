Азербайджан в январе поставил в РФ 4,2 млн яиц

Азербайджан за январь отправил в Россию 4,2 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.
С момента начала поставок, то есть с декабря 2023 года, из Азербайджана ввезено 5,5 млн яиц.
Ведомство также отмечает, что Турция по итогам января 2024 года поставила в Россию 5,6 млн пищевых яиц.
Турция начала поставки в РФ яиц 3 января этого года.
Вместе с тем, Беларусь нарастила продажи продукции: по итогам января этого года из страны было ввезено 69 млн яиц, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 1,7 раза.
Импорт активизировался на фоне резкого роста цен на яйца в РФ. Для стабилизации ситуации российское правительство обнулило на полгода пошлину на их ввоз. Предполагается, что эта мера позволит дополнительно вывести на рынок 1,2 млрд яиц.
По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. В январе потребительские цены начали снижаться. С 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, с 16 по 22 января падение ускорилось до 1,4%, однако с 23 по 29 января темпы снижения цен замедлились до 1%.
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