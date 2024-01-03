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Внешняя политика 03.01.2024 14:31

Амирбеков: операция ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года была проведена с хирургической точностью

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков назвал нонсенсом утверждения разных стран о том, что Россия не выполнила своих обязательств в отношении армян Карабаха или Армении.

По его словам, "Россия была единственной страной, которая смогла остановить 44-дневную войну в 2020 году".

"... мандат российских миротворцев не был четко прописан (в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года – ИФ). Но основной целью их (миротворцев – ИФ) было обеспечение физической безопасности армянского населения, проживавшего в Карабахском регионе Азербайджана, чем они, в принципе, и занимались. Конечно, есть вопросы к тому, как в течение почти трех лет, используя так называемый Лачинский коридор, армяне продолжали перебрасывать туда (в Карабах – ИФ) свои войска, технику и т. д. Мы неоднократно поднимали эти вопросы. Но в то же время говорить о том, что Россия не выполнила своих обязательств в отношении армян Карабаха или Армении – это нонсенс", - заявил Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

Он отметил, что "речь идет о международно признанной, в том числе Совбезом ООН, территории Азербайджана, которая, должна была быть очищена от иностранного военного присутствия сразу же после заключения соглашения о прекращении огня 2020 года, но этого не произошло".

"Мы неоднократно предупреждали и говорили о том, чтобы эти войска (армянские – ИФ) были выведены мирно. Мы хотели говорить о реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество. Мы предлагали им покончить с любыми территориальными претензиями к Азербайджану и отбросить идеологию так называемого "миацума". Однако, несмотря на все предостережения с нашей стороны, они повели себя так, как повели, и все это сделало контртеррористическую операцию практически неизбежной", - продолжил представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

По его словам, операция ВС Азербайджана в Карабахе (19-20 сентября 2023 года - ИФ-Аз) "была проведена с хирургической точностью, ни один гражданский объект не пострадал". "Более того, когда армянское население Карабаха само решило покинуть эту территорию, выход его сопровождался всяческим содействием со стороны азербайджанских сил. Все это показывает, что если бы руководство Армении хотело избежать этой конфронтации, оно могло бы это сделать. К сожалению, они выбрали другой путь", - полагает Амирбеков.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РОССИЯ


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