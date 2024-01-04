Европейские акции растут на статданных о деловой активности

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы умеренно поднимаются в четверг, инвесторы оценивают статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 13:30 в четверг поднялся на 0,4% и составил 476,34 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повышается на 0,22%, германский DAX - на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,6% и 0,7% соответственно.

В четверг были обнародованы европейские индексы менеджеров по закупкам (PMI).

Согласно окончательным данным, сводный PMI в еврозоне в декабре остался на ноябрьском уровне в 47,6 пункта. Предварительная оценка указывала на снижение показателя до 47 пунктов.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд.

Оценка декабрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными - до 48,8 пункта с 48,1 пункта. В ноябре показатель составлял 48,7 пункта.

Сводный PMI в Германии опустился в декабре до 47,4 пункта (предварительно - 46,7 пункта) с ноябрьских 47,8 пункта, во Франции - вырос до 44,8 пункта (предварительно - 43,7 пункта) с 44,6 пункта. В Италии индикатор увеличился до 48,6 с 48,1 пункта месяцем ранее, в Испании - до 50,4 с 49,8 пункта.

Между тем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 4,1% в годовом выражении и на 0,1% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

В ноябре цены выросли на 3,9% год к году и снизились на 0,2% к октябрю. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал усиление инфляции до 4,1% в годовом выражении и рост цен на 0,3% в помесячном.

Акции британского ритейлера одежды Next дорожают на 5,3%, торгуясь на историческом максимуме после повышения прогноза годовой прибыли.

Тем временем бумаги другого ритейлера, JD Sports Fashion, рухнули на 20%, до минимальной отметки за два месяца, поскольку компания ухудшила годовые прогнозы для прибыли.

Капитализация испанской телекоммуникационной компании Telefonica растет на 0,7%. Компания достигла соглашения с профсоюзами об увольнении 3,4 тыс. сотрудников в Испании.

В число лидеров роста среди компаний из индекса Stoxx Europe 600 входят акции норвежской Tomra Systems (+3%) и финской Fortum (+2,8%).

Во Франкфурте активно дорожают акции химконцерна Bayer AG (на 2,4%), в Париже - производителя поездов Alstom (на 2,1%), в Милане - акции оборонного подрядчика Leonardo (+2,2%).