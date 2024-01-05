Рынки акций Европы падают в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно снижаются в пятницу, инвесторы ждут данных об инфляции в еврозоне и оценивают уже вышедшую статистику.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 13:14 уменьшился на 0,79% и составлял 473,89 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 теряет 0,8%, германский DAX - 0,88%, французский CAC 40 - 1,07%, итальянский FTSE MIB - 0,66%, испанский IBEX 35 - 0,97%.

Розничные продажи в Германии в ноябре снизились на 2,5% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал спад на 0,1% и 0,5% соответственно. В октябре продажи были выше на 1,1% месяц к месяцу, но ниже на 0,1% год к году.

Между тем в Нидерландах инфляция в декабре замедлилась до 1,2% по сравнению с 1,6% месяцем ранее, согласно предварительным официальным данным.

В 14:00 Статистическое управление Евросоюза (Евростат) опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце. Рынок полагает, что их рост ускорился до 3% с минимальных с июля 2021 года 2,4% в ноябре.

Акции французского оператора супермаркетов Carrefour дешевеют на 0,6% после сообщений СМИ о том, что он прекратит продажу товаров американской PepsiCo во Франции, Италии, Испании и Бельгии в связи с их слишком высокой стоимостью.

Капитализация Endeavour Mining рухнула на 12,8%. Британская золотодобывающая компания объявила об увольнении президента и главного исполнительного директора Себастьена де Монтессю за "серьезный проступок". В рамках продажи активов Endeavour топ-менеджер подписал платежное поручение на $5,9 млн, которого не должно было быть.

Несмотря на рост нефтяных котировок, снижается рыночная стоимость гигантов отрасли: BP plc- на 0,7%, TotalEnergies- на 0,5%, Shell- на 0,4%.

В Милане тем временем активно дорожают бумаги банков Banca Monte dei Paschi di Siena (+0,9%), Intesa Sanpaolo (+0,6%), Banco BPM и BPER Banca (+0,5% у обоих), а в составе CAC 40 торгуются в плюсе лишь два компонента - акции телекоммуникационной Orange и фармацевтической Sanofi, прибавляющие в цене по 0,2%.