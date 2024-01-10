Сегодняшний Азербайджан входит в число сильнейших стран мира - Алиев

Сегодняшний Азербайджан входит, в прямом смысле слова, в число сильнейших стран мира, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

По его словам, новые задачи, стоящие сегодня перед страной, - это задачи новой эпохи.

"Мы решили главную задачу несколько месяцев назад, полностью восстановив суверенитет нашей страны. И сентябрьские события, конечно же, нельзя вырывать из общего контекста", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что путь, который Азербайджан прошел до сентября 2023 года, был целенаправленным, рассчитанным на достижение цели и это был правильный путь.

"С точки зрения процессов, происходивших в нашей стране как в политической, военной, так и в других сферах, это событие стало как бы последним возгласом, знаменующим всю проделанную нами до этого работу. Сегодня мы начинаем 2024 год как страна, как народ, полностью восстановившие свой суверенитет. Считаю, что новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября", - подчеркнул глава государства.

Р.Ахмедов