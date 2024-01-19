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Дальнее зарубежье 19.01.2024 22:20

Глава Еврокомиссии видит в событиях на Украине необходимость наращивания "оборонки" ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что события на Украине стали "тревожным сигналом" для Европы, побуждающим пересмотреть оборонную политику ЕС.

"Нам необходимо переосмыслить нашу собственную оборону и нарастить нашу промышленную базу. Это не только даст нам лучший доступ к необходимым военным системам, но, конечно, также значительно улучшит совместимость вооруженных сил различных государств-членов Европейского союза", - сказала глава ЕК в пятницу на пресс-конференции в Стокгольме, где выступила вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"В марте комиссия представит оборонно-промышленную стратегию", - объявила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что обсудила с Кристерссоном и Орпо вопросы взаимодействия в области безопасности и обороны на европейском уровне.

По словам фон дер Ляйен, речь также шла о продолжении поддержки Киева - как военной, так и экономической.

"Мы поддерживали Украину с самого первого дня и будем продолжать это делать. Поддержка Украины имеет решающее значение. Не только военная поддержка, это тоже очень важно, но и экономическая поддержка. Мы действительно обсуждали предстоящий специальный Европейский совет (1 февраля 2024 года - ИФ), на котором рассчитываем прийти к соглашению о выделении Украине 50 млрд евро на следующие четыре года", - сказала председатель ЕК.

По ее мнению, это обеспечило бы Украине "предсказуемую экономическую и бюджетную помощь".

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Тэги: ЕС, ЕК, ОБОРОНА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


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