Нефть усилила снижение после роста накануне

Снижение цен на нефть усилилось днем во вторник после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:21 снизилась на $0,68 (0,85%), до $79,38 за баррель.
Мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,67 (0,9%), до $74,09 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,4%, причем обе марки завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.
Рост котировок был вызван опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также новостями о пожаре на терминале в Усть-Луге.
"Рынок фокусируется на напряженности на Ближнем Востоке, однако эскалация геополитических рисков произошла в другом регионе после атак украинских беспилотников на российские объекты нефтяной инфраструктуры на Балтике", - написали аналитики Saxo Bank.
"Напряженность в Красном море также сохраняется, поскольку США и Великобритания наносят новые удары (по позициям хуситов в Йемене - ИФ), - добавили они. - В то же время общее отношение к рисковым активам остается позитивным, и рынки начинают закладывать в цены на активы улучшенные экономические прогнозы".
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