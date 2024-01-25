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Внешняя политика 25.01.2024 21:00

Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей

Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров о минных полях, заявили в Службе национальной безопасности республики.

"Эти формуляры будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам в ближайшие дни. Копии этих документов будут направлены международным партнерам", - заявили в пресс-службе СНБ Армении.

В ведомстве отметили, что Армения до сих пор передала представителям Азербайджана 972 формуляра о минных полях.

Как сообщалось ранее, официальный Баку не раз заявлял, что переданные Арменией карты минных полей являются неточными и неполными. Власти Азербайджана оценили точность ранее полученных от Армении карт в 25%.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНЫ, ПОЛЯ, КАРТЫ, ПЕРЕДАЧА


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