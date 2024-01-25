Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей

Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров о минных полях, заявили в Службе национальной безопасности республики.
"Эти формуляры будут переданы азербайджанской стороне по рабочим каналам в ближайшие дни. Копии этих документов будут направлены международным партнерам", - заявили в пресс-службе СНБ Армении.
В ведомстве отметили, что Армения до сих пор передала представителям Азербайджана 972 формуляра о минных полях.
Как сообщалось ранее, официальный Баку не раз заявлял, что переданные Арменией карты минных полей являются неточными и неполными. Власти Азербайджана оценили точность ранее полученных от Армении карт в 25%.
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