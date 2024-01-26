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Транспорт и связь 26.01.2024 21:49

Участники ТМТМ утвердили план грузоперевозок на 2024г

Выездные заседания Рабочей группы и Общего собрания объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ОЮЛ "МА "ТМТМ") состоялись 25-26 января в столице Турции Анкаре, сообщили в ассоциации.

Там отметили, что в ходе работы заседаний участникам был представлен отчет по итогам деятельности ассоциации за 2023 год. В ассоциации заметили, что за 2023 год объем перевезенных по маршруту ТМТМ грузов составил 2,7 млн тонн, по сравнению с 2022 годом объем грузоперевозок вырос на 86%. В итоговом докладе отмечается и расширение географии маршрута ТМТМ. Состав ассоциации увеличился до 25 компаний и представлен 11 странами. Кроме того, по итогам переговоров с АБР, достигнуты договоренности о выделении гранта на разработку стратегии дальнейшего развития маршрута ТМТМ в 2024 году.

"Участниками Общего собрания утвержден новый состав правления ОЮЛ "МА "ТМТМ", а также план объемов перевозок грузов по маршруту ТМТМ на 2024 год", - сообщается в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что "в рамках проведения заседаний состоялся круглый стол с грузовладельцами Казахстана и Турции на тему "ТМТМ: тренды, вызовы и перспективы". Перед участниками круглого стола выступили представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, министерства транспорта Турции.

"Участники обсудили актуальные вопросы по цифровизации маршрута ТМТМ и обозначили ключевые точки взаимодействия в организации развития перевозок по маршруту ТМТМ", - проинформировали в ассоциации.

В "круглом столе", организованном в рамках заседания Общего собрания "МА "ТМТМ", принял участие председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустанов, сообщили в свою очередь в АЖД.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТМТМ


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