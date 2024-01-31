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СНГ 31.01.2024 21:00

Беларусь хочет через Астрахань и Иран экспортировать товары в Индию

Беларусь ведет переговоры с крупнейшим государственным логистическим оператором Ирана для создания транспортного коридора в направлении Индии, сообщил белорусский посол Дмитрий Крутой.

"Цель - найти эффективный средний тариф и на доставку в Астрахань, и на перевозку в Иран, и на транспортировку по Ирану и, возможно, даже заканчивая коридором на Индию. Индийский рынок для нас тоже важен. Поэтому мы должны искать логистические коридоры и маршруты до Индии, в том числе через Иран", - сказал Крутой в ходе визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Астрахань. (цитата по госагентству "БелТА").

Посол напомнил, что "два года назад мы были поставлены перед необходимостью переориентации наших грузов с использованием инфраструктуры российских портов и Астрахань очень оперативно предложила нам программу перевалки, модернизации под наши грузы". Белорусская сторона готова была экспортировать через порт Астрахани калийные удобрения, лесные грузы, металлопродукцию. "Но в 2023 году упали средние экспортные цены на основные наши товары, поэтому логистика по коридору Север-Юг стала сильнее давить на общую экономику таких перевозок - и объемы снизились. Основная номенклатура на сегодня (перевалки через Астрахань - ИФ) - продукция деревообработки и металлопродукция", - уточнил Крутой.

В то же время Беларусь планирует расширять номенклатуру грузов для перевалки через астраханские порты. "РЖД сохранили для нас весь объем скидок в зависимости от видов грузов. Продолжается модернизация портовой инфраструктуры в Астраханской области, ускоряются технические процессы по перегрузке, перевалке этих грузов", - отметил Крутой.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ИНДИЯ, ЭКСПОРТ


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