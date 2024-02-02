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Внешняя политика 02.02.2024 18:47

Азербайджанские военные посетили военно-промышленные компании Турции

Делегация Минобороны Азербайджана в рамках визита в Турцию провела ряд официальных встреч.

Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство, делегаты встретились с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и начальником Генштаба ВС генералом армии Метином Гюраком.


На встречах стороны положительно отметили уровень двустороннего сотрудничества.


“В рамках визита азербайджанская делегация посетила различные командования и операционные центры ВС Турции, а также военно-промышленные компании, где ознакомилась с деятельностью штабов, вооружением, техникой и средствами военного назначения”, - отмечается в информации.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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