Азербайджанские военные посетили военно-промышленные компании Турции

Делегация Минобороны Азербайджана в рамках визита в Турцию провела ряд официальных встреч. Как сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство, делегаты встретились с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и начальником Генштаба ВС генералом армии Метином Гюраком.

На встречах стороны положительно отметили уровень двустороннего сотрудничества.

“В рамках визита азербайджанская делегация посетила различные командования и операционные центры ВС Турции, а также военно-промышленные компании, где ознакомилась с деятельностью штабов, вооружением, техникой и средствами военного назначения”, - отмечается в информации.

Х.Насирзаде



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