Облигации НБКО «International» на 1 млн манатов заинтересовали 4 инвесторов

ЗАО «НБКО International» в четверг разместило облигации на 1 млн манатов сроком обращения 60 месяцев, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФБ, в ходе аукциона были поданы 4 заявки от 4 инвесторов на сумму 1 млн 97 тыс. манатов.
В ходе аукциона размещен весь объем облигаций – 1 млн манатов (1 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манат).
Доходность по облигациям составляет 18% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней).
Срок погашения облигаций – 8 февраля 2029 года.
Андеррайтером размещения выступила ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Kapital".
Привлеченные средства НБКО направит на расширение операций по кредитованию.
НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Единственным акционером общества является Рифат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 8 млн манатов, активы – 28 млн 961,449 тыс. манатов (на конец 2022 года), кредитный портфель – 24 млн 602,159 тыс. манатов. Чистая прибыль за 2022 год составила 1 млн 530,034 тыс. манатов.
Р.Ахмедов
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