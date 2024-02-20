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Цена на нефть

19.02 $/bbl +/- WTI 79.19 0.00 Brent 83.56 +0.09

ТЭК 20.02.2024 15:24

Нефть ускорила снижение

Снижение цен на нефть усилилось днем во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 мск понизилась на $0,67 (0,8%), до $82,89 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,79 (1,01%), до $77,67 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где йеменские мятежники-хуситы накануне сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Как ожидается, страны рассмотрят вопрос продления ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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