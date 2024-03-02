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Внешняя политика 02.03.2024 19:30

Мирное соглашение с Арменией должно быть устойчивым - Байрамов

Ожидания официального Баку от Армении заключаются в том, что обе страны согласятся на мирный договор на основе признания территориальной целостности друг друга не на словах, а на деле, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Министр подчеркнул, что мирное соглашение должно быть постоянным, чтобы оно не создавало дополнительных вопросов в будущем.

"С января 2021 года Азербайджан начал предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией. В 2022 году Азербайджан объявил 5 базовых принципов, имеющих важное значение. Эти 5 базовых принципов были приняты Арменией. В то же время он был положительно оценен международным сообществом. Проект документа, подготовленный Азербайджаном и представленный другой стороне, также построен на тех же принципах и формируется в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Байрамов.

Встречи делегаций по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение, заметил глава МИД Азербайджана.

По его словам, в течение 7 месяцев до встречи делегаций Азербайджана и Армении, состоявшейся в Берлине 28-29 февраля, переговоров в подобном составе по мирному соглашению не велось.

Байрамов подчеркнул, что в последнее время наблюдается положительная динамика в мирных переговорах:

"После этого были в основном текстовые комментарии, проекты, которые стороны передавали друг другу. В любом случае в этом процессе важны личные встречи. В последнее время можно отметить положительную динамику в этом направлении. Прежде всего, хотелось бы отметить встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении на Мюнхенской конференции по безопасности, инициированную канцлером Германии. В целом мы оцениваем встречу эту положительно. И после этой встречи было принято решение о проведении встречи министров иностранных дел", - отметил министр.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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