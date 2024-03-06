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Регион 06.03.2024 17:28

Армения пытается строить отношения с Азербайджаном и Турцией в рамках политики регионализации - секретарь СБ

Армения осуществляет внешнеполитическую диверсификацию, приобретает новых партнеров в сфере безопасности, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Во внешней политике Армения осуществляет политику диверсификации. Приобретение военной техники из России с 96% сократилось до менее 10%. Это означает, что Армения осуществляет диверсификацию. Армения приобретает партнеров не только на Западе, но и в Азии, Индии, других местах. Это касается вопросов и безопасности, и экономики", - сказал Григорян журналистам в среду.

По его словам, "Армения никуда не уходит, ведет политику регионализации, пытается строить отношения с Турцией, Азербайджаном".

"Это наша повестка. Армения осуществляет политику диверсификации в сферах экономики, политики и безопасности", - отметил Григорян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СФЕРЫ, СТРАНЫ


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