В Польше заявили о возможности увеличения контингента солдат США до 100 тыс

Контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек, заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский.

"Американские солдаты уже давно находятся в Польше. Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются с нами... Их численность может быть увеличена до 100 тысяч. Таковы предложения последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на последнем саммите в Вильнюсе", - сказал представитель польского Генштаба в эфире телеканала TVP.

Он добавил, что "солдаты (НАТО - ИФ) прибудут в находящуюся под угрозой страну еще до того, как разразится война", отметив, что если недавно в объединенной оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО насчитывалось 40 тысяч солдат, сейчас их число достигает 300 тысяч.

Ранее посол США в Варшаве Марк Бжезинский заявил, что на территории Польши дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США, подчеркнув, что "Польша играет ключевую роль в НАТО, помогая обеспечить безопасность восточного фланга Альянса".