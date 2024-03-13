Алиев и Моратинос выразили обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в странах Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ней отмечается, что Моратинос поздравил Алиева с победой на президентских выборах и избранием Азербайджана председателем 29-й Климатической конференции ООН (COP 29). Он отметил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и, выразив удовлетворение сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном, поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку.

В ходе беседы было отмечено, что "в рамках COP 29 также будут проведены мероприятия на тему поддержки религиозными лидерами мира борьбы с изменениями климата, в этом контексте были затронуты вопросы сотрудничества".

"Была высоко оценена деятельность Международного центра Низами Гянджеви и подчеркнуто, что он стал одной из важнейших платформ международного уровня. Было сообщено, что на XI Глобальном Бакинском форуме с участием многочисленных представителей различных регионов мира будут обсуждаться актуальные вопросы", - отмечается в информации.

На встрече было подчеркнуто, что в Азербайджане успешно проводится Форум по межкультурному диалогу, "и эта традиция будет продолжена". Отмечено, что Альянс цивилизаций ООН, являясь партнером Форума по межкультурному диалогу, всегда оказывал ему поддержку.

"В ходе беседы была выражена обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в европейских странах", - говорится также в информации.

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