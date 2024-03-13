Азербайджан поддерживает мирную повестку на Южном Кавказе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления центра, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

В ходе встречи стороны обсудили 29-ю Климатическую конференцию ООН (COP 29), которая осенью пройдет в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, "было отмечено, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку".

Алиев заявил, что фундаментальные принципы, составляющие основу мирной повестки дня, и проект мирного соглашения также подготовлены и представлены именно Азербайджаном, "и наша страна активно поддерживает мирную повестку в регионе Южного Кавказа".

В ходе встречи "как образцовое было расценено динамично развивающееся сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии, в качестве единого геополитического пространства, в политической, экономической, транспортной, логистической и других сферах", отмечается в информации. В ней говорится, что "было отмечено значение Среднего коридора, в этом контексте подчеркнуты важность совместных проектов Азербайджана и стран Центральной Азии, вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы, в частности, стран-членов Европейского союза".

"На встрече состоялся обмен мнениями об экспорте азербайджанского газа в европейские страны, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес", - отмечается в информации.

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