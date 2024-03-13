Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8569 RUR   0.0185 GBR   2.1744 TRY   0.053

Цена на нефть

12.03 $/bbl +/- WTI 77.56 -0.37 Brent 81.92 -0.29
Внешняя политика 13.03.2024 20:20

Азербайджан поддерживает мирную повестку на Южном Кавказе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления центра, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

В ходе встречи стороны обсудили 29-ю Климатическую конференцию ООН (COP 29), которая осенью пройдет в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, "было отмечено, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку".

Алиев заявил, что фундаментальные принципы, составляющие основу мирной повестки дня, и проект мирного соглашения также подготовлены и представлены именно Азербайджаном, "и наша страна активно поддерживает мирную повестку в регионе Южного Кавказа".

В ходе встречи "как образцовое было расценено динамично развивающееся сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии, в качестве единого геополитического пространства, в политической, экономической, транспортной, логистической и других сферах", отмечается в информации. В ней говорится, что "было отмечено значение Среднего коридора, в этом контексте подчеркнуты важность совместных проектов Азербайджана и стран Центральной Азии, вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы, в частности, стран-членов Европейского союза".

"На встрече состоялся обмен мнениями об экспорте азербайджанского газа в европейские страны, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес", - отмечается в информации.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Азербайджан готов поднять отношения с Китаем на новый уровень - Алиев Алиев и Моратинос выразили обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в странах Европы Попытки некоторых государств вооружить Армении представляют угрозу мирному процессу - Байрамов Баку и Исламабад обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 28-29 февраля в Берлине Байрамов и Клаар обсудили перспективы мирного договора между Азербайджаном и Арменией Баку и Ереван работают для организации встречи лидеров Азербайджана и Армении - Григорян В ходе встречи Алиева и Барзани подчеркнута важность прямого авиасообщения между различными городами Ирака и Азербайджаном Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан Байрамов и генсек ШОС обсудили вопросы сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az