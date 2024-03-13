Золото в среду подорожало на 0,5% и торгуется вблизи исторического максимума

Цены на золото растут в цене вечером в среду и находятся близко к максимальному уровню в истории.

Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:02 по бакинскому времени выросли на 0,5%, до $2176,2 за тройскую унцию. Рекорд на закрытие торгов был установлен 11 марта на уровне $2188,6 за тройскую унцию.

Тем временем майские фьючерсы на серебро подскочили в цене на 2,6%, до $25,04 за унцию, обновив максимум с начала декабря прошлого года.

Подъему цен на драгметаллы способствует ослабление долларового индекса DXY на 0,1%. Снижение курса доллара позитивно влияет на спрос на сырьевые товары, включая серебро и золото, со стороны держателей других валют.

Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль. За данными по инфляции внимательно следит Федрезерв и на их основе будет принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.