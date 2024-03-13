Золото в среду подорожало на 0,5% и торгуется вблизи исторического максимума

Цены на золото растут в цене вечером в среду и находятся близко к максимальному уровню в истории.
Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:02 по бакинскому времени выросли на 0,5%, до $2176,2 за тройскую унцию. Рекорд на закрытие торгов был установлен 11 марта на уровне $2188,6 за тройскую унцию.
Тем временем майские фьючерсы на серебро подскочили в цене на 2,6%, до $25,04 за унцию, обновив максимум с начала декабря прошлого года.
Подъему цен на драгметаллы способствует ослабление долларового индекса DXY на 0,1%. Снижение курса доллара позитивно влияет на спрос на сырьевые товары, включая серебро и золото, со стороны держателей других валют.
Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне.
Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль. За данными по инфляции внимательно следит Федрезерв и на их основе будет принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.
Азербайджан готов поднять отношения с Китаем на новый уровень - Алиев
Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Алиев и Моратинос выразили обеспокоенность ростом тенденций исламофобии в странах Европы
На Баку приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля составила $554
МВД Азербайджана в январе-феврале изъяло наркотических средств на $20 млн
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
МВФ планирует выбрать нового главу до конца апреля
В Европарламенте поддержали возобновление переговоров между Арменией и Азербайджаном «по всем нерешенным вопросам»
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank и Visa представили умный картомат в первом кобрендинговом филиале в Азербайджане
Yelo Bank отметил Международный женский день грандиозным концертом
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев