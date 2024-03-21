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Регион 21.03.2024 21:51

Италия и Армения подписали годовую программу военного сотрудничества

Италия и Армения подписали годовую программу военного сотрудничества, обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере обороны, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

По ее данным, документ подписан в Риме в рамках оборонных консультаций, проведенных 19-20 марта.

Минобороны сообщает о достижении ряда договоренностей с Италией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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