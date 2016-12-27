Дни культуры Азербайджана пройдут в Иране в 2017 году

Дни культуры Азербайджана пройдут в 2017 году в различных городах Ирана, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

«В 2017 году в Тегеране, Исфахане и Ардебиле пройдут Дни культуры Азербайджана», - сказал А.Гараев на встрече с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези.

А.Гараев также отметил, что и в Азербайджане пройдут Дни культуры Ирана.

Глава Минкультуры подчеркнул успешное развитие всесторонних отношений между двумя странами, в том числе в сферах культуры и туризма, отметив увеличившееся число иранских туристов, посещающих Азербайджан.

«В следующем году Азербайджан будет привлекательным для иранских туристов как в преддверии праздника Новруз, так и после него, потому что в нашей стране ожидается целый ряд серьезных новшеств в сфере туризма. Также туристов из Ирана могут заинтересовать «шопинг фестивали», - сказал А.Караев.

А.Гараев пригласил представителей Ирана принять активное участие IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу, которое пройдет в мае 2017 года в Азербайджане.

В свою очередь, М.Ваези отметил важность расширения двусторонних связей во всех сферах. Он отметил растущий интерес граждан Ирана к Азербайджану.

Р.Бабаев