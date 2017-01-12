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Внешняя политика 12.01.2017 16:37

Советник-посланник посольства РФ в Баку положительно оценивает публикуемые азербайджанскими СМИ материалы о России

Советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев положительно оценивает публикуемые в азербайджанских СМИ материалы, касающиеся развития отношений между Баку и Москвой.

«Мы отмечаем очень объективный характер большинства статей, которые публикуются и пишутся здесь, в Азербайджане. Мы знаем, насколько нелегкий труд журналистов, и понимаем, что не всегда, может быть, приходится легко преодолевать какие-то стереотипы. Вы объективно освещаете весь ход развития наших отношений с Азербайджаном», - подчеркнул О.Мурашев в четверг на состоявшейся в Российском информационно-культурном центре церемонии награждения азербайджанских журналистов по случаю Дня российской печати.

Дипломат отметил, что в 2017 году состоится ряд очень важных мероприятий, касающихся российско-азербайджанских отношений.

«Я думаю, что в 2017 году у нас предстоят очень важные мероприятия, связанные, в том числе, с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами», - сказал О.Мурашев.

Он вручил представителям различных органов СМИ Азербайджана почетные дипломы посольства России в Баку за освещение процесса развития двусторонних связей.

Также журналистам были вручены почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРЕССА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]