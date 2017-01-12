Советник-посланник посольства РФ в Баку положительно оценивает публикуемые азербайджанскими СМИ материалы о России

Советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев положительно оценивает публикуемые в азербайджанских СМИ материалы, касающиеся развития отношений между Баку и Москвой.

«Мы отмечаем очень объективный характер большинства статей, которые публикуются и пишутся здесь, в Азербайджане. Мы знаем, насколько нелегкий труд журналистов, и понимаем, что не всегда, может быть, приходится легко преодолевать какие-то стереотипы. Вы объективно освещаете весь ход развития наших отношений с Азербайджаном», - подчеркнул О.Мурашев в четверг на состоявшейся в Российском информационно-культурном центре церемонии награждения азербайджанских журналистов по случаю Дня российской печати.

Дипломат отметил, что в 2017 году состоится ряд очень важных мероприятий, касающихся российско-азербайджанских отношений.

«Я думаю, что в 2017 году у нас предстоят очень важные мероприятия, связанные, в том числе, с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами», - сказал О.Мурашев.

Он вручил представителям различных органов СМИ Азербайджана почетные дипломы посольства России в Баку за освещение процесса развития двусторонних связей.

Также журналистам были вручены почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Р.Бабаев