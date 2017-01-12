Нефть дорожает в четверг, цена Brent выросла до $55,8 за баррель

Цены на нефть активно растут в четверг на данных о рекордной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 выросла на $0,69 (1,25%) - до $55,79 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,59 (1,13%) - до $52,84 за баррель.
Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли больше, чем ожидалось (прирост свыше 4 млн баррелей), однако американские НПЗ за минувшую неделю переработали 17,1 млн баррелей нефти - это рекордный объем с 1989 года.
Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и готова рассмотреть возможность продления таких мер еще на 6 месяцев.
Кувейт сократил добычу на 133 тыс. баррелей в сутки, сказал министр нефти страны Эссам аль-Мазрук, а Ирак, по словам главы нефтяного ведомства Джаббара аль-Луаиби, ведет переговоры с международными компаниями о снижении добычи топлива в соответствии с соглашениями ОПЕК.
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