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Карабахский конфликт 12.01.2017 18:49

Глава Минобороны Азербайджана посетил подразделения ВС на азербайджано-армянской госгранице

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, З.Гасанов, посетив подразделения, расположенные на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района наблюдал за передовыми позициями противника»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что глава Минобороны встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в подразделениях, расположенных в горных и сложных климатических условиях на линии противостояния с противником.

«Министру было доложено об оперативной обстановке в местности. Проверив несение боевого дежурства в окопах, министр поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих»,- отмечается в сообщении.

З.Гасанов выразил уверенность в том, что задачи, поставленные главой государства перед вооруженными силами, будут выполнены на высоком уровне. Он высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих

«Встретившись с местными жителями одного из приграничных сел, расположенных в прифронтовой зоне, руководство министерства обсудило вопросы обороны населенных пунктов и безопасности населения»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ГОСГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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