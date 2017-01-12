Глава Минобороны Азербайджана посетил подразделения ВС на азербайджано-армянской госгранице

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.
«По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, З.Гасанов, посетив подразделения, расположенные на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района наблюдал за передовыми позициями противника»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в подразделениях, расположенных в горных и сложных климатических условиях на линии противостояния с противником.
«Министру было доложено об оперативной обстановке в местности. Проверив несение боевого дежурства в окопах, министр поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих»,- отмечается в сообщении.
З.Гасанов выразил уверенность в том, что задачи, поставленные главой государства перед вооруженными силами, будут выполнены на высоком уровне. Он высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих
«Встретившись с местными жителями одного из приграничных сел, расположенных в прифронтовой зоне, руководство министерства обсудило вопросы обороны населенных пунктов и безопасности населения»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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