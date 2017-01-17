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Внешняя политика 17.01.2017 19:08

Министр иностранных дел Азербайджана направился с визитом в Малайзию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направился с визитом в Малайзию, отмечается в сообщении министерства.

Э.Мамедъяров примет участие в чрезвычайном заседании глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 19 января в Куала-Лумпуре.

В рамках визита Э.Мамедъяров проведет двусторонние встречи и выступит на заседании.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, МАЛАЙЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]