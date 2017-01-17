Министр иностранных дел Азербайджана направился с визитом в Малайзию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направился с визитом в Малайзию, отмечается в сообщении министерства.

Э.Мамедъяров примет участие в чрезвычайном заседании глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 19 января в Куала-Лумпуре.

В рамках визита Э.Мамедъяров проведет двусторонние встречи и выступит на заседании.

А.Ахундов