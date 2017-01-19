Цены на нефть растут после падения накануне, Brent подорожала до $54,4 за баррель

Нефть дорожает в четверг после падения накануне на сигналах снижения запасов нефти в США.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 МСК в четверг повысилась на $0,44 (0,82%) - до $54,36 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,39 (0,76%) - до $51,47 за баррель.
Товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API).
Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в четверг, и эксперты ожидают сокращения запасов на 1 млн баррелей.
Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.
Между тем директора нефтетрейдеров Gunvor Group и Mercuria Group дали прогноз, согласно которому нефть будет торговаться в диапазоне $50-60 за баррель в 2017 году.
Содокладчики ПАСЕ считают важным придание нового импульса реформам судебной системы Азербайджана
Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД
Глава Совета прессы Азербайджана предложил законодательно регулировать деятельность блогеров
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 55 тыс. манат
Гражданин Азербайджана пытался провезти в страну более 400 незадекларированных наручных часов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Внешний долг РФ в 2016г вырос на 0,05%, до $518,661 млрд - оценка ЦБ
Гутерриш поручает де Мистуре возглавить делегацию ООН на межсирийских переговорах в Астане
Сторонники Саакашвили в парламенте Грузии ставят вопрос ответственности правительства за договор с "Газпромом"
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии