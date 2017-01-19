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ТЭК 19.01.2017 16:46

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent подорожала до $54,4 за баррель

Нефть дорожает в четверг после падения накануне на сигналах снижения запасов нефти в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 МСК в четверг повысилась на $0,44 (0,82%) - до $54,36 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на $0,39 (0,76%) - до $51,47 за баррель.

Товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API).

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в четверг, и эксперты ожидают сокращения запасов на 1 млн баррелей.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.

Между тем директора нефтетрейдеров Gunvor Group и Mercuria Group дали прогноз, согласно которому нефть будет торговаться в диапазоне $50-60 за баррель в 2017 году.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]