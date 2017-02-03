Лукашенко: смена власти в стране должна происходить через выборы

Смена власти в стране не должна происходить через "майдан" и революции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Если я очень ошибаюсь, то меня просто надо заменить на следующих президентских выборах. На следующих. Не надо через майдан и революции. Потому что не Януковичу (экс-президенту Украины Виктору Януковичу - ИФ) плохо от этого и не Лукашенко будет от этого плохо. Это вам будет позор, белорусскому народу", - сказал белорусский лидер.

"Это пятно, это клеймо на украинском народе, этот вот майдан", - считает А.Лукашенко.

"Если вы видите, что я слишком отстал от той жизни, которая есть, и моя концепция вам не подходит, и меня надо заменить - я на это не обижусь, вы на это имеете право", - сказал президент Беларуси.