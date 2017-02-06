Украина в январе 2017г импортировала нефти из Азербайджана на $14 млн

Украина в январе 2017 года импортировала 565,566 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) на общую сумму $281,772 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано топливо на $124,355 млн, РФ – на $93,161 млн, Греции – на $22,162 млн, других стран – на $42,093 млн.

Таким образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в прошлом месяце увеличился на 61,1% по сравнению с январем 2016 года ($174,884 млн).

При этом на экспорт из Украины было поставлено 16,252 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $8,416 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $2,467 млн, Литвы – $1,795 млн, Венгрии – $1,762 млн, других стран – $2,392 млн.

Кроме того, Украина в январе 2017-го импортировала 53,99 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) на $24,488 млн, в том числе из Азербайджана – на $13,843 млн, Казахстана – на $9,516 млн, Румынии – на $0,656 млн, других стран – на $0,474 млн.