Рухани советует иностранным лидерам не угрожать Ирану

Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу заявил о недопустимости угроз извне в адрес его страны.

"Это собрание - ответ на ложные замечания со стороны новых руководителей Белого дома, и люди своим присутствием говорят миру, что с иранцами нужно разговаривать уважительно", - заявил Х.Рухани, выступая перед демонстрантами, вышедшими на улицу по случаю 38-й годовщины Исламской революции.

"Иранцы заставят тех, кто использует язык угроз против нашей нации, пожалеть об этом", - добавил он.

В начале февраля Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее также охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

Он также назвал Иран "террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием".

Со своей стороны глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключал, что Трамп может пересмотреть ядерную сделку.