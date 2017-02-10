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Регион 10.02.2017 13:31

Рухани советует иностранным лидерам не угрожать Ирану

Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу заявил о недопустимости угроз извне в адрес его страны.

"Это собрание - ответ на ложные замечания со стороны новых руководителей Белого дома, и люди своим присутствием говорят миру, что с иранцами нужно разговаривать уважительно", - заявил Х.Рухани, выступая перед демонстрантами, вышедшими на улицу по случаю 38-й годовщины Исламской революции.

"Иранцы заставят тех, кто использует язык угроз против нашей нации, пожалеть об этом", - добавил он.

В начале февраля Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее также охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

Он также назвал Иран "террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием".

Со своей стороны глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключал, что Трамп может пересмотреть ядерную сделку.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, УГРОЗЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az