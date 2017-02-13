Главы МИД Азербайджана и Грузии проводят встречу в Баку

Главы МИД Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедъяров и Михеил Джанелидзе проводят в понедельник встречу в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Собеседники планируют обсудить повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества.

После встречи в формате тет-а-тет министры продолжат переговоры в расширенном составе.

Ф.Исазаде