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Внешняя политика 13.02.2017 11:45

Главы МИД Азербайджана и Грузии проводят встречу в Баку

Главы МИД Азербайджана и Грузии Эльмар Мамедъяров и Михеил Джанелидзе проводят в понедельник встречу в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Собеседники планируют обсудить повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества.

После встречи в формате тет-а-тет министры продолжат переговоры в расширенном составе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az