Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции проведут трехстороннюю встречу в течение ближайших 6 месяцев

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции проведут трехстороннюю встречу в ближайшие шесть месяцев.

"Мы с моим грузинским коллегой (Михеилом Джанелидзе – ИФ-Аз) договорились провести встречу в формате Азербайджан, Грузия и Турция в течении шести месяцев", - сказал Э.Мамедъяров на брифинге в понедельник в Баку по итогам встречи со своим грузинским коллегой.

Ф.Исазаде