Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал устранить препоны на пути распространения оппозиционных СМИ, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" главный редактор оппозиционной газеты "Народная воля" Иосиф Середич по итогам встречи с главой государства в понедельник в Минске.
"Я должен сказать, что польза от моей встречи с президентом для наших коллег многих будет хотя бы потому, что президент сказал: "Передай сегодня своему журналистскому сообществу, тем региональным газетам, которые не могли пробиться много лет в киоски, в каталоги подписные, имели проблемы с печатью, что этот вопрос будет решен позитивно", - заявил И.Середич.
По его словам, президент обещал обеспечить равные права для государственных и негосударственных СМИ, которые должны конкурировать между собой. "А если оступились - есть суд, милиция, будут отвечать в рамках закона", - отметил журналист.
"Потому что уже много лет, лет семь, наверно, стоит этот вопрос. Почему, например, "Борисовские новости" или "Слонимская газета" не могут продаваться в киоске? Действительно, почему? Что, я сказал, от этого Беларусь сдвинется со своей оси?" - привел И.Середич диалог с президентом, добавив, что теперь этот вопрос будет решен.
По оценке редактора "Народной воли", власть сейчас готова к серьезному разговору, в том числе, с оппозицией, поскольку в последнее время существенно изменилось окружение А.Лукашенко.
"Меняется среда. За последний только год, где-нибудь, фактически и администрация президента обновилась, другие структуры обновляются, приходят другие люди в правительство, которые способны вести диалог", - констатировал он.
И.Середич попросил главу государства о личной встрече во время "Большого разговора с президентом", который прошел в Минске 3 февраля.
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