Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию

Россия и Грузия договорились о запуске транзитных коридоров через Абхазию и Южную Осетию, пишут грузинская газета «Резонанси» и французское радио RFI.

В материале «Резонанси» отмечается, что Россия дала "зеленый свет" имплементации соглашения о мониторинге грузооборота на абхазском и т.н. юго-осетинском участке грузино-российской границы. Соглашение, подписанное в 2011 году, предусматривает создание комплексной, современной системы аудита и наблюдения за перемещением грузов, при помощи которой частная компания будет вести международный мониторинг торговли.

«Представители швейцарской компании, которая должна осуществлять мониторинг границы, в конце марта посетят Тбилиси и Москву для согласования последних технических деталей. В Тбилиси и Москве интерпретируют это по-разному. В Тбилиси считают, что это единственный договор, по которому Россия практически признает Абхазию и Цхинвальский регион частями Грузии. Швейцарские таможенники, которые будут размещены у Рокского тоннеля и на реке Псоу, в некоторой степени будут заменять грузинских таможенников. Российская сторона интерпретирует это иначе - в грузино-российских отношениях продолжается потепление и сейчас стороны договорились об открытии новых коридоров для прямой торговли, а швейцарцы будут стоять в начале и конце этих коридоров», - пишет "Резонанси".

При этом газета отмечает, что в обеих интерпретациях отслеживаются политические подходы. «Официальный Тбилиси избегает акцентирования внимания на том, что швейцарские таможенники будут стоять не только на реке Псоу и у Рокского тоннеля, но и на линии оккупации - в Зугдиди и Гори. Российская сторона же пытается показать, что швейцарцы будут контролировать только те грузы, которые транзитом пройдут через оккупированные территории. Т.е. они будут проверять только тот груз, который, например, идет из Сочи в Кутаиси, но не смогут проверить груз, идущий из Сочи в Сухуми. На самом деле швейцарцы имеют право учитывать любой груз, который проходит через границу, вне зависимости от места назначения", - отмечает издание.

По данным газеты, Москва подписала это соглашение взамен на согласие Грузии на вступление России в ВТО. «Исходя из этого, практически это единственный подписанный Москвой договор, по которому Россия признает территориальную целостность Грузии. Следовательно, по словам большинства экспертов, это соглашение имеет для Грузии большое политическое значение», - продолжает издание.

При этом французская RFI особо подчеркивает, что руку к открытию коридора через Абхазию и Южную Осетию приложила Армения.

«Как известно, Военно-Грузинская дорога пока остается единственной автомагистралью, связывающей Армению с Россией. Но она часто закрывается не только в зимний, но и летний период из-за схода лавин и селевых потоков. В отличие от нее, автодорога Гори-Цхинвали-Владикавказ гораздо более удобна и надежна. А на маршруте Зугдиди-Сухуми-Сочи вообще нет каких-либо природно-климатических или географических проблем. Естественно, представители Армении активно работали в Москве и Тбилиси, чтобы найти альтернативные пути сообщения с Россией», - отмечает французское радио.

Стоит отметить, что в Грузии понимают, что открытие дополнительных транзитных маршрутов в Армению будет воспринято негативно в Азербайджане. Именно поэтому «Резонанси» акцентируется на чисто политических плюсах соглашения по открытию коридоров, никак не затрагивая заинтересованность, в первую очередь, Армении.

Открытие дополнительных маршрутов в Армению позволит значительно расширить и упростить армяно-российский товарооборот. Причем можно предположить, что за открытием автомобильного сообщения последует и реанимация сообщения по железной дороге через Абхазию. А это ослабит режим блокады Армении, остающейся в стороне от всех региональных проектов, и может даже преуменьшить значимость транспортного коридора «Север-Юг» ввиду появления армяно-грузинской альтернативы.