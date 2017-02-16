Баку и Москва обсудили перспективы военно-технического сотрудничества – Минобороны Азербайджана

Перспективы развития военно-технического сотрудничества обсудили министр обороны Азербайджана Закир Гасанов с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"З.Гасанов в четверг провел встречу с В.Герасимовым, на которой обсуждались вопросы азербайджано-российского ВТС", - подчеркивается в сообщении Минобороны.
В частности, стороны обсудили сотрудничество в военной сфере, а также перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес
Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, З.Гасанов подчеркнул, что нерешенность армяно-азербайджанского конфликта содержит основную угрозу региональной безопасности, и отметил важность урегулирования проблемы в рамках норма международного права.
В.Герасимов, в свою очередь, назвал Азербайджан важным союзником России и подчеркнул, что взаимные визиты высокопоставленных представителей государств служат расширению двусторонних связей и сотрудничества, в том числе, в военной и военно-технической областях.
Р.Бабаев
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