Украина продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и не признает проведение "конституционного референдума" в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.
"Украина не признает так называемый "конституционный референдум", который состоялся 20 февраля 2017 года на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики, и считает его нелегитимным", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий вопрос.
Она также отметила, что "референдум" является нарушением Конституции Азербайджана и международного права и не имеет правовых последствий.
"Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - подчеркнула М.Беца.
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