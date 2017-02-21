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Карабахский конфликт 21.02.2017 19:09

Украина считает нелегитимным "референдум" в Нагорном Карабахе

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и не признает проведение "конституционного референдума" в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

"Украина не признает так называемый "конституционный референдум", который состоялся 20 февраля 2017 года на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики, и считает его нелегитимным", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на соответствующий вопрос.

Она также отметила, что "референдум" является нарушением Конституции Азербайджана и международного права и не имеет правовых последствий.

"Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - подчеркнула М.Беца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]