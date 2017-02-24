Действия Еревана оставляют мало шансов для урегулирования карабахского конфликта – глава МИД Азербайджана

Заявления министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна не позволяют позитивно оценивать перспективы урегулирования карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«К сожалению, я не могу сказать, что оптимистически подхожу к вопросу урегулирования, т.к. мой армянский коллега в своих выступления и интервью не оставляет шансов для позитивного оценивания мирного процесса», - заявил Э.Мамедъяров на пресс-конференции в Баку.
По его словам, своевременное принятие Ереваном предложенного плана урегулирования способствовало бы продвижению в этом вопросе. «Все понимают, кто мешает урегулированию конфликта. Если они своевременно приняли бы план, мы давно продвинулись бы в этом вопросе»,- заявил министр.
Э.Мамедъяров также подчеркнул, что сегодня многие считают, что принятые в начале 90-х годов резолюции Совбезом ООН по Нагорному Карабаху предусматривают прекращение огня. «К сожалению, многие думают, что резолюции 1993 года были приняты с целью установления режима прекращения огня и т.д. Но это не так. Совбез требовал безоговорочного и немедленного вывода армянских вооруженных сил»,- заявил глава МИД Азербайджана.
Э.Мамедъяров добавил, что руководство Армении «надеется, что конфликт будет забыт и все останется, как есть».
Ф.Исазаде
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