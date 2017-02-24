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Карабахский конфликт 24.02.2017 16:05

Действия Еревана оставляют мало шансов для урегулирования карабахского конфликта – глава МИД Азербайджана

Заявления министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна не позволяют позитивно оценивать перспективы урегулирования карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«К сожалению, я не могу сказать, что оптимистически подхожу к вопросу урегулирования, т.к. мой армянский коллега в своих выступления и интервью не оставляет шансов для позитивного оценивания мирного процесса», - заявил Э.Мамедъяров на пресс-конференции в Баку.

По его словам, своевременное принятие Ереваном предложенного плана урегулирования способствовало бы продвижению в этом вопросе. «Все понимают, кто мешает урегулированию конфликта. Если они своевременно приняли бы план, мы давно продвинулись бы в этом вопросе»,- заявил министр.

Э.Мамедъяров также подчеркнул, что сегодня многие считают, что принятые в начале 90-х годов резолюции Совбезом ООН по Нагорному Карабаху предусматривают прекращение огня. «К сожалению, многие думают, что резолюции 1993 года были приняты с целью установления режима прекращения огня и т.д. Но это не так. Совбез требовал безоговорочного и немедленного вывода армянских вооруженных сил»,- заявил глава МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров добавил, что руководство Армении «надеется, что конфликт будет забыт и все останется, как есть».

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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