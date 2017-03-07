Глава МИД Азербайджана считает санкции против КНДР неэффективными, выступает за кардинальные меры

Санкции в отношении КНДР, введенные из-за попыток страны развивать свою ядерную программу, не действуют, необходимы кардинальные меры, считает глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Принимая очередную резолюцию, уже не знаю под каким номером, осуждающую испытания ракет КНДР, я все понимаю, что Китай имеет свои интересы, Россия свои, но может нам стоит предпринять какие-то более кардинальные меры",- сказал Э.Мамедъяров во вторник, выступая в Дипакадемии.

"В любом случае на руководство в Пхеньяне эти (...) санкции уже не действуют. Они уже являются частью их национальной самоидентификации, которая отвечает их национальным интересам безопасности", - добавил он.

Он добавил, что ввод войск в КНДР не является решением проблемы.

"Посмотрите, что творится в Ливии, в Ираке. До сих пор собрать не могут по крупицам страну", - сказал глава МИД Азербайджана.

"Мы считаем, что это (ракетные пуски - ИФ) - опасная тенденция, и развитие ракетных технологий в КНДР вызывает напряженность в регионе, поскольку заставляет нервничать и Южную Корею, и Японию",- заключил он.