Тегеран рассчитывает подписать в рамках визита Рухани в Москву более 10 документов - посол Ирана в РФ

Тегеран планирует подписать ряд документов в рамках визита президента страны Хасана Рухани в Москву в конце марта, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Мы больше 10 документов будем подготавливать к подписи", - сказал он, комментируя ожидания от визита президента Ирана в Москву.

Кроме того, посол отметил, что при сохранении нынешнего темпа развития политических отношений между Ираном и Россией в ближайшие три года товарооборот между двумя странами может увеличиться.

"Мы достигнем значительного объема товарооборота, на предстоящие три года, достигнем, может быть, 10 млрд (долларов)", - сказал он. Это возможно при невмешательстве третьих стран в отношения Москвы и Тегерана, добавил посол.