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СНГ 14.03.2017 18:04

Тегеран рассчитывает подписать в рамках визита Рухани в Москву более 10 документов - посол Ирана в РФ

Тегеран планирует подписать ряд документов в рамках визита президента страны Хасана Рухани в Москву в конце марта, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Мы больше 10 документов будем подготавливать к подписи", - сказал он, комментируя ожидания от визита президента Ирана в Москву.

Кроме того, посол отметил, что при сохранении нынешнего темпа развития политических отношений между Ираном и Россией в ближайшие три года товарооборот между двумя странами может увеличиться.

"Мы достигнем значительного объема товарооборота, на предстоящие три года, достигнем, может быть, 10 млрд (долларов)", - сказал он. Это возможно при невмешательстве третьих стран в отношения Москвы и Тегерана, добавил посол.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]