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Бизнес и законодательство 14.03.2017 23:02

Украина и Азербайджан готовы углублять сотрудничество в торгово-экономической сфере - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с делегацией Азербайджана во главе с министром экономики этой страны Шахином Мустафаевым обсудил сотрудничество в судостроении, самолетостроении, фармацевтике и сельском хозяйстве.

"Стороны подчеркнули готовность углублять взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере", - сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Как отмечается, П.Порошенко положительно оценил динамику отношений Украины и Азербайджана, которая стала возможной, в том числе благодаря активизации двусторонних контактов президентов стран.

В этом контексте президент Украины назвал важным проведение в 2017 году в Киеве 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Отдельное внимание было уделено перспективным проектам сотрудничества в судо- и самолетостроении, фармацевтике, сельском хозяйстве", - сказано в сообщении.

Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил неизменность позиции относительно поддержки Азербайджанской Республики в вопросе восстановления территориальной целостности этой страны в международно признанных границах.

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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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