Берлин призывает прекратить блокаду Донбасса, пишет украинский посол

Правительство Германии осуждает блокаду неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей и призывает протестующих прекратить соответствующие действия, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии осудило самовольную блокаду ОРДЛО и призвало протестующих прекратить саботаж, который наносит ущерб государству", - написал А.Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.