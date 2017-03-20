Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что белорусская оппозиция при поддержке финансирования западных фондов и спецслужб пытается нагнетать ситуацию в республике.

"Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия", - заявил А.Лукашенко в понедельник в Минске при заслушивании доклада замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017".

Его слова приводит пресс-служба главы белорусского государства.

"Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке, опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси", - пояснил А.Лукашенко.

По словам президента, данная ситуация его волнует больше, чем "некое противостояние нашей белорусско-российской группировки и подразделения Североатлантического блока, который, естественно, сегодня оживился, укрепляется, усиливается, размещает дополнительные контингенты войск у наших границ".

"Мы с этим справимся (с попытками нагнетать ситуацию в Беларуси - ИФ). Это не проблема", - подчеркнул он.

В этой связи глава государства отметил факты противоправных действий, которые периодически пресекаются на государственной границе. Это в том числе попытки провоза оружия и иных опасных предметов и материалов. "И сегодняшнее событие на государственной границе, в данном случае белорусско-украинской, когда пришлось применять оружие. И на западном направлении обнаружены были нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком (сейчас проводятся исследования)", - привел пример А.Лукашенко.

Еще один инцидент, по его словам, был связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран.

"Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить", - сказал президент.

"Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране", - резюмировал А.Лукашенко.

Как сообщалось, в ночь на понедельник автомобиль пытался прорваться через украинско-белорусскую границу. Его удалось остановить только с применением оружия. В свою очередь в украинской погранслужбе заявили, что авто не пересекало границу.