Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 23 Мар 11° 24 Мар 10°

СНГ 21.03.2017 15:16

Лукашенко объявил о задержании в Белоруссии десятков "боевиков, готовивших провокацию с оружием"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о задержании нескольких десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием.

"Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - цитирует госагентство "БелтА" слова А.Лукашенко во время его рабочей поездки по Могилевской области.

Глава государства пообещал, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте.

Президент также рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства отметил, что теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди.

Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм. "Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет - в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим", - подытожил он.

Накануне А.Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция при поддержке финансирования западных фондов и спецслужб пытается нагнетать ситуацию в республике.

"Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия. Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке, опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси", - заявил в понедельник президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БОЕВИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Лукашенко заинтересовал опыт конституционных реформ в Казахстане Лукашенко пригласил руководителя миссии МВФ обсудить "пару очень важных для страны вопросов" Лукашенко выступает за диверсификацию зарубежных инвестиций в Белоруссию Лукашенко: Минск работает на стабильность в Европе Неработающий человек - это будущий преступник, заявляет Лукашенко Маргвелашвили пригласил Лукашенко в Грузию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]