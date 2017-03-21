Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о задержании нескольких десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием.
"Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - цитирует госагентство "БелтА" слова А.Лукашенко во время его рабочей поездки по Могилевской области.
Глава государства пообещал, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте.
Президент также рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.
"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", - сказал А.Лукашенко.
Глава государства отметил, что теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди.
Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм. "Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет - в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим", - подытожил он.
Накануне А.Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция при поддержке финансирования западных фондов и спецслужб пытается нагнетать ситуацию в республике.
"Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния нагнетать обстановку внутри Беларуси и вести против нее соответствующие действия. Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке, опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси", - заявил в понедельник президент.
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