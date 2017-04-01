Присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряженности на фронте – МИД

Апрельские боестолкновения в зоне карабахского конфликта еще раз продемонстрировали, что присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряжения обстановки на фронте, сообщает МИД Азербайджана.

«Апрельские события еще раз продемонстрировали, что присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной причиной напряжения обстановки на фронте и главным препятствием для политического урегулирования конфликта», - говорится в заявлении МИД, распространенном в субботу в связи с годовщиной боевых столкновений апреля прошлого года.

МИД напоминает, что 2 апреля 2016 года ВС Армении с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, используя тяжелую артиллерию и крупнокалиберное оружие, подвергли интенсивному обстрелу позиции ВС Азербайджана и густонаселенные территории, находящиеся под контролем Азербайджана.

«В результате нападения и последующих атак Армении вдоль всей линии соприкосновения войск были подвергнуты обстрелу 34 населенных пункта и сел Азербайджана, были убиты 6 человек, среди которых были и дети, и тяжело ранены 33 человека. Был нанесен ущерб частной и государственной собственности», - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий.

«Решение конфликта возможно только в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе его суверенитета и территориальной целостности», - отмечается в сообщении.

МИД сообщает, что Армения своими военно-политическими провокациями и различными предлогами не позволила перерасти достигнутым в Санкт-Петербурге договоренностям в конкретные действия, и снизить напряженность.

«Последние заявления и воинственная риторика военно-политического руководства Армении, бойкотирование субстантивных переговоров наглядно показывают, что Армения не намерена решать конфликт конструктивным путем. Усиление Арменией своего военного потенциала на оккупированных территориях Азербайджана, изменение демографических, культурных и физических особенностей оккупированных территорий выявляют такие грязные намерения Армении, как нарушение переговорного процесса и аннексия азербайджанских территорий. Мы призываем международное сообщество и сопредседателей Минской группы ОБСЕ потребовать от Армении конструктивного участия в субстантивных переговорах и вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий», - говорится в заявлении.